2021/07/04 | 12:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مصدر مقرب من المدرب السلوفيني

سريتشكو كاتانيتش، أن مشكلته مع اتحاد

الكرة مالية بحتة، ولا يوجد خلاف فني.

وقال المصدر في تصريح لكوورة: "المدرب لم

يستلم مستحقاته المالية منذ ما يقارب 6

أشهر، وبالتال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موقع رياضي يكشف سر أزمة كاتانيتش مع الاتحاد العراقي) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موقع رياضي يكشف سر أزمة كاتانيتش مع الاتحاد العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).