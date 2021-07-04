2021/07/04 | 12:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم أركيولوجيا العدم53 - ظل الله على الأرض عبرت الحضارة أو الثقافة السومرية مجازيا عن ثورة العبيد الإجتماعية بواسطة قصة ثورة الإيجيجي والتي أدت إلى خلق طبقة جديدة من العمال وهي طبقة البشر.



وهناك مفارقة غريبة بخصوص ديالكتيك السيد والعبد، مفادها أن الإنسان، وهنا نقصد الإنسان الكاهن ورئيس المعبد، تصور علاقته بالآلهة على غرار علاقة البشر أو "الشعب" بالسلطة الحاكمة، وبالذات بالسيد الحاكم، علاقة ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكم بإسم الله - سعود سالم) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكم بإسم الله - سعود سالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).