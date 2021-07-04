الأمانة العامة لمجلس الوزراء: تعلن مراحل متقدمة من الحوكمة الإلكترونية

2021/07/04 | 12:50 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء إنجاز مراحل متقدمة من ملف الحكومة الإلكترونية، وأنها أكملت ربط الجهات الوزارية بها، وتم تداول آلاف الوثائق إلكترونياً من خلال هذا النظام.وقال الناطق باسم الأمانة العامة حيدر مجيد في حديث صحفي، إن “الأمانة أشرفت على اللجنة العليا لإدارة الحوكمة الالكترونية، وأنجزت مراحل متقدمة بهذا الملف، وقد أنجزت …

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