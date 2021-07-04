إنقاذ شاب عراقيّ من موت محقق: توقف قلبه 10 مرات

2021/07/04 | 12:51 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت وزارة الصحة، الأحد، إنقاذ رجل وصل إلى المستشفى بحالة حرجة جدًا.

وذكرت الوزارة في بيان، 4 تموز/يوليو، أنّ "مستشفى المسيب العام في بابل استقبل مريضًا يبلغ من العمر 39 سنة في حالة حرجة جدًا، يعاني من جلطة دماغية وانخفاض حاد لضغط الدم وفقدان الوعي".

وأضاف البيان، أنّ "كادر الطوارئ قام بتقديم الخدمة التمريضية الضرورية لإبقائه على قيد الحياة"، مبينًا أنّ "قلب المريض توقف 10 مرات واحتاج إلى صعقات كهربائية لإعادة نبضه، وبعدها تم إحالته إلى مستشفى الإمام الصادق".

وقال الطبيب المعالج محمد وحودي، وفق البيان، أنّ "المريض خضع إلى عملية قسطرة ناجحة بعد وضع شبكة في الشريان الأيسر النازل الذي كان في حالة انسداد تام"، مؤكدًا أنّ "المريض خرج وهو بحالة صحية جيدة يتماثل للشفاء التام".

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