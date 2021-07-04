بالوثيقة.. توصية نيابية لعودة الجماهير إلى الملاعب

2021/07/04 | 12:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- حسين عمار

وجَّهت لجنة الشباب والرياضية النيابية، كتاباً رسمياً إلى وزارة الصحة، يتضمن السماح بعودة الجماهير إلى الملاعب من جديد.

وأدناه نص الكتاب الذي حصلت عليه وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد بشكل خاص، نسخة منه:

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