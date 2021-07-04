كين يعادل رقما تاريخيا في البطولات الكبرى

2021/07/04 | 12:54 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ نجح هاري كين، في قيادة المنتخب الإنجليزي، لتحقيق فوز عريض على المنتخب الأوكراني 4-0 مساء السبت، في ختام الدور ربع النهائي من بطولة كأس أوروبا “يورو 2020”.وسجل كين هدفين في المباراة بالدقيقتين 4 و50، رافعا رصيده من الأهداف إلى 3، بعد هدفه الأول في مرمى ألمانيا بالدور ثمن النهائي، علما بأنه صام عن التسجيل في المباريات الثلاث الأولى بالدور الأول.وبحسب شبكة “أوبتا” للإحصائيات، عادل كين رقم ألان شيرار في المركز الثاني، ضمن قائمة هداف إنجلترا عبر تاريخها بالبطولات الكبرى (كأس العالم وكأس أوروبا)، برصيد 9 أهداف لكل منهما.ولا يتخطى كين وشيرار سوى جاري لينيكر الذي […]

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