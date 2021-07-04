سقوط ثلاثة أبراج على خط كهرباء الموصل – القيارة والعثور على عبوات ناسفة

2021/07/04 | 12:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الشمالية، الاحد، عن حدوث عمل تخريبي جديد استهدف الخطوط الناقلة سد الموصل – قيارة الغازية بجهد ٤٠٠ كيلو فولت في محافظة نينوى.

وقال مصدر امني لمراسل التغيير في نينوى أن الخط الناقل سد الموصل- القيارة الغازية تعرض الى عمل تخريبي بتفجير عبوات ناسفة مما تسبب في سقوط ثلاثة أبراج وتوقف الخط عن العمل تحديدا في منطقة قرية العربيد بالقرب من العذبة جنوب محافظة نينوى، منوهاً أن الخط خارج العمل منذ يوم امس وذلك بسبب تفجير البرج المرقم ثلاثة وسبعين ايضا على نفس الخط في محافظة نينوى.

واضاف أن فرق صيانة في كهرباء نينوى وبالتعاون مع القوات الامنية والجهد الهندسي باشرت العمل على اعادة تشييد البرج المتضرر واعادة تسليك الخط واعادته للخدمة بأسرع وقت.

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