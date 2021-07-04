مصانع لانتاج السلالات المحورة تتجول بيننا.. هذه حقيقة الاشخاص “غير المطعمين”

2021/07/04 | 13:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد يؤكد عدد من خبراء الصحة حول العالم أن الأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد يشكلون بيئة داعمة لخلق سلالات متحورة من الفيروس، وبالتالي الخطر على مجتمعاتهم.وقال البروفيسور في قسم الأمراض المعدية في جامعة فاندربيلت الأميركية، ويليام شافنر، إن “الأشخاص غير المطعمين (يشكلون) مصانع محتملة لمتغيرات” الفيروس.وأكد شافنر […]

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