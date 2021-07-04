الشرطة العراقية تعثر على جثة متفسخة تعود لـ ’حلاق’!

2021/07/04 | 13:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

عثرت القوات الأمنية، الأحد، على جثة رجل متفسخة في محل حلاقة بمدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.

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وقال مصدر في الشرطة لـ"ناس"، (4 تموز 2021)، أن "إخباراً ورد لمركز شرطة أريدو بوجود جثة تعود لشخص من مواليد 1975 في محل حلاقة يعود له، ويتخذه كمبيت له بسبب وجود خلاف مع أهله".

وأضاف المصدر، أن "خبراء الأدلة الجنائية توجهوا لمحل الحادث ووجدوا الجثة متفسخة بسبب مرور 3 أيام على وفاته، وبعد نقل الجثة لدائرة الطب العدلي تبين بأن الوفاة طبيعية ولا يوجد حادث جنائي".

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