العمالة الأجنبية ترهق العراقيين واتهامات نيابية تطال الحكومة بشأن الملف - عاجل

2021/07/04 | 13:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاصأكد عضو لجنة العمل والشؤون الإجتماعية، فاضل الفتلاوي، اليوم الأحد، أن الحكومة غير جادة في حل ملف العمالة الأجنبية في العراق.وقال الفتلاوي، في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إنه "يوجد أكثر من مليون شخص أجنبي يعمل في العراق، وهذا ما يعني ذهاب مليون فرصة عمل لغير العراقيين في ظل البطالة والفقر الذي تشهده البلاد".وأضاف، أن "معظم العمال الأجانب في العراق تم إدخالهم بصورة غير شرعية عن طريق التهريب "مشيراً إلى أن "العمالة الأجنبية حرمت كثيراً من الشباب العراقيين من فرص عمل في القطاع الخاص".وتابع الفتلاوي، أن "حل هذه المشكلة ليس صعباً على الحكومة ولكن لا توجد إرادة حقيقية في إنهاء الأزمات، حيث يمكن للحكومة اتخاذ قرارات مصيريه بترحيل العمالة وتفعيل عمل المصانع المعطلة التي ستوفر الآف من فرص العمل للشباب".

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