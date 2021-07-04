أسعار العملات والذهب والنفط عالميا اليوم

2021/07/04 | 13:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلن المركز العراقي الاقتصادي السياسي عن أسعار العملات الاجنبية والذهب والنفط عالميأ اليوم الاحد .وذكر المركز: ان سعر بيع الدولار بلغ 147,500 وسعر الشراء 146,500.واضاف : ان سعر أونصــــــة الذهب عالمياً بلغ 1787,18$ وسعر برميل نفط الخام برنـت 76,10 دولار وسعر برميل نفط الخام الامريكـي 75,04 دولار./انتهى3

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