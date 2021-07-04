وقفة احتجاجية في الفاو جنوبي البصرة للمطالبة بانجاز الممر الثاني من طريق

2021/07/04 | 13:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / نظم عدد من أهالي قضاء الفاو جنوبي البصرة " اليوم الأحد وقفة احتجاجية للمطالبة بانجاز الممر الثاني من طريق "بصرة – فاو" وإنشاء محطة الفاو الحرارية.واشار المحتجون الى انهم طالبوا ولاكثر من مرة الحكومة المحلية لانجاز المشروع الذي راح ضحيته عدد من الابرياء نتيجة الحوادث المرورية ، الا ان مطالبهم يتم تسويفها من قبل الجهات المعنية ./انتهى

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