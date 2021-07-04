وزير النفط: شركة بريتش بتروليوم تفكر في الانسحاب ولوك أويل تريد بيع حصتها

2021/07/04 | 13:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر وزير النفط إحسان عبد الجبار، من توجه شركات نفطية عملاقة نحو ترك العمل في العراق وذلك جراء غياب البيئة الاستثمارية المناسبة بعد فوضى المشهد الأمني وغياب السياسة الاقتصادية.

وذكرت وكالات ان عبد الجبار ابلغ البرلمان خلال استضافته ان شركة بريتيش بتروليوم البريطانية تفكر في الانسحاب الكلي من العراق، في حين وجهت شركة لوك أويل الروسية إخطارا رسميا لبيع حصتها في حقل غرب القرنة الثاني إلى الشركات الصينية .

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