الأمن النيابية: استهداف خطوط النقل ممنهج و70% من أبعاده سياسية

2021/07/04 | 13:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عدت لجنة الامن والدفاع النيابية استهداف المنظومة الكهربائية يجري بشكل ممنهج ومقصود فيما اكدت ان سبعين في المئة من الازمة الأخيرة ابعادها سياسية وتحمل ابعاداً داخلية وخارجية.

وقال عضو الجنة عبد الخالق العزاوي، ان العشرات من نقاط الاستفهام تحيط بموجة استهداف منظومة الكهرباء متسائلا عن كيفية استهداف ابراج النقل في مناطق بعضها مؤمن ومن ثم يرافقها قطع اربعة خطوط مهمة للكهرباء المستوردة ثم يحصل انهيار شبه تام للمنظومة كما حدث مؤخرا .

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