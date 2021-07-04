2021/07/04 | 13:49 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | وزارة التربية تعلن تأجيل امتحانات السادس الإعدادي الى 21 اب المقبل

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