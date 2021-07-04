متهم بالفساد.. مرشح الفصائل المسلحة يتولى منصبًا قضائيًا رفيعًا

2021/07/04 | 13:53 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلن مجلس القضاء الأعلى، الأحد، تعيين قاض لرئاسة محكمة استئناف ميسان وفق مرسوم جمهوري، كان قد أعفي سابقًا بتهمة "الفشل والفساد".

وذكر المجليس في بيان، 4 تموز/يوليو، أنّ القاضي حيدر حنون زاير أدى اليمين القانونية أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان بمناسبة صدور المرسوم الجمهوري بتعيينه بمنصب رئيس محكمة استئناف ميسان الاتحادية.

وأضاف البيان، أنّ "رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود ورئيس الادعاء العام القاضي سالم محمد نوري ورئيس هيئة الإشراف القضائي القاضي مسلم متعب مدب، حضروا مراسم القسم".

وأعلن القضاء على لسان المتحدث باسمه عبد الستار بيرقدار، في آب/أغسطس 2016، إعفاء القاضي حيدر حنون زاير لـ"فشله في تلك المهمة بارتكابه عدد من المخالفات الإدارية والمالية التي أحيل عنها إلى اللجنة الانضباطية في مجلس القضاء الاعلى لإجراء محاكمته عنها وفق القانون".

وعاد القاضي المذكور للظهور بعدين عامين كمرشح للانتخابات في 2018 عن تحالف الفتح بزعامة هادي العامري زعيم منظمة بدر.

ويضم التحالف ممثلين عن أغلب فصائل مسلحة منها "عصائب أهل الحق"، وأطراف سياسية موالية للمرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي.

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