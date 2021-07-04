التربية الاتحادية تؤجل امتحانات السادس الاعدادي

2021/07/04 | 14:02 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التربية الاتحادية، اليوم الاحد، تأجيل امتحانات الصف السادس الاعدادي الى 21 من شهر آب المقبل.

وذكرت الوزارة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، انه "تقرر تأجيل امتحانات السادس الاعدادي الى تاريخ 21 أب المقبل"، مشيرة الى ان "التأجيل يأتي نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وقرار الوزارة الاخيرة بتأجيل امتحانات الثالث المتوسط".

واضافت: ان "الاجراء يأتي ايضا كون الامتحانات يجب ان تجري بطريقة متسلسلة".

PUKmedia اعلام وزارة التربية

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