وفد رفيع المستوى من داخلية اقليم كوردستان يزور كركوك

2021/07/04 | 14:02 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار وفد رفيع من وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، محافظة كركوك.

الغرض من زيارة الوفد برئاسة اللواء جتو صالح سعيد وكيل وزارة الداخلية في اقليم كوردستان، جاء لمعرفة اوضاع المحافظة عن كثب.

هذا والهدف من الزيارة هو لتشكيل تنسيق مع شرطة كركوك والتعبير عن الدعم والاسناد لتحقيق الامن والاستقرار لمواطني كركوك.

PUKmedia خاص

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