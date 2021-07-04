التربية تعلن تأجيل امتحانات السادس الاعدادي

2021/07/04 | 14:02 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

أعلنت وزارة التربية، اليوم الأحد، عن تأجيل امتحانات السادس الاعدادي.

وقال مدير المكتب الاعلامي للوزارة احمد العبيدي للوكالة الرسمية ، انه “تم تاجيل امتحانات السادس الاعدادي الى الـ21 من آب المقبل، بعد حددت في وقت سابق في الـ27 من تموز الحالي”.

واضاف العبيدي ان “هذا الموعد هو اولي”، داعيا “طلبة الصف السادس الاعدادي لاستثمار هذا الوقت واستكمال استعداداتهم لاجراء الامتحانات بتفوق ونجاح”.

واكد انه “سيتم خلال الايام القادمة الاعلان عن الجدول الجديد للامتحانات”.

واعلنت وزارة التربية الجمعة الماضية، عن تأجيل امتحانات الثالث المتوسط لمدة أسبوعين حيث سيتم خلالها إعلان المواعيد الجديدة للامتحانات، مبينة ان ذلك جاء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة والانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي.

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