الحكيم ينعى وكيل المرجع السيستاني في بغداد

2021/07/04 | 14:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

عزى رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم، الأحد، بوفاة وكيل المرجعية الدينية العليا في العاصمة بغداد جميل القريشي.

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وقال الحكيم في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (4 تموز 2021)، إنه "تلقينا بأسف بالغ نبأ رحيل وكيل المرجعية الدينية العليا في العاصمة بغداد سماحة الشيخ جميل ملا عبيد القريشي (رحمه الله)".

وأضاف أنه "لسماحة الفقيد الراحل مواقف مأثورة على صعد التوجيه الديني فضلا عن الدور المجتمعي الكبير الذي يشهد له بذلك البعيد والقريب، وفيما نسأله تعالى أن يتغمد روحه الطاهرة برحمته الواسعة ويسكنه فسيج جنانه، فإننا نتقدم إلى أسرته ومتعلقيه وتلامذته بأحر التعازي وأعظم المواساة".

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