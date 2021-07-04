صحة ديالى تكشف عن آخر إحصائية لإصابات كورونا بالمحافظة

2021/07/04 | 14:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالىكشف مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي، اليوم الاحد، عن آخر إحصائية لإصابات كورونا التي سجلتها الكوادر الصحية بالمحافظة.وقال العزاوي لـ (بغداد اليوم) إن "الكوادر الصحية سجلت اليوم ٦٥٤ مسحة جديدة"، لافتاً الى أن "عدد المسحات الموجبة الجديدة بلغ ١٩٣ مسحة".وأضاف أنه "لم يتم تسجيل أي حالة من الكوادر الصحية و الطبية، كذلك لم يتم اليوم تسجيل أي حالة وفاة جديدة اليوم ليبقى إجمالي الوفيات ٣٣٧ وفاة".وتابع أنه "تم تسجيل ١٥٢ حالة شفاء اليوم ليصبح إجمالي حالات الشفاء ٥٢٨٣٧ حالة اي بنسبة ٩٧٪ من الحالات الكلي"، مبيناً أن "إجمالي الحالات المؤكدة بلغ ٥٤٣٠٨ حالة في عموم المحافظة".

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