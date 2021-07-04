التخطيط : الحكومة تبذل جهودا كبيرة من اجل انهاء معاناة النازحين

2021/07/04 | 14:11 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

استقبل وزير التخطيط، خالد بتال النجم، اليوم الاحد، المبعوث الخاص لمدير عام المنظمة الدولية للهجرة، عثمان بليسي، والوفد المرافق له الذي ضم جيرارد ويث، رئيس بعثة المنظمة السابق في بغداد، وعدد من العاملين فيها.

وبحث الطرفان خلال اللقاء، الذي حضره مدير عام دائرة التعاون الدولي في وزارة التخطيط ساهر عبدالكاظم، عددا من القضايا والملفات المتعلقة بالتعاون المشترك بين الجانبين، وعمل المنظمة الدولية للهجرة في العراق.

وابدى الوزير استعداد وزارة التخطيط، لتقديم كل التسهيلات الممكنة التي تساعد المنظمة من اداء مهامها، لاسيما فيما يتعلق بمعالجة ملف النازحين والمهجرين والمهاجرين، مشيرا الى ان الحكومة العراقية تبذل جهودا كبيرة من اجل انهاء معاناة النازحين من خلال توفير الظروف المناسبة لتأمين العودة الطوعية لهم، وذلك في اطار الخطة الوطنية التي تعمل وزارة الهجرة والمهجرين على تنفيذها، داعيا المنظمة الدولية للهجرة، الى دعم جهود العراق، فيما يتعلق بتوفير ظروف افضل للعراقيين المهاجرين الى دول مختلفة.

من جانبه اعرب مسؤول بعثة المنظمة الدولية للهجرة، والمبعوث الخاص لمديرها العام، عن كامل الاستعداد، للتعاون مع الجانب العراقي، في مختلف المجالات الانسانية، ودعم جهود الحكومة العراقية، في معالجة ملف النازحين والمهجرين”.

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