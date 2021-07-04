2021/07/04 | 14:11 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

أعلنت الهيأة العامة للجمارك، اليوم الأحد، عن ضبط 10 شاحنات تحمل موادَّ متنوعة مخالفة للضوابط.

وذكرت الهيأة في بيان تلقته وكالة “خبر برس” (واخ): نسخة منه ، أنها “تمكنت من ضبط 10 شاحنات تحمل موادّ متنوعة ( خشب وطحين ومنظفات أجنبية وحبيبات بلاستيك وفستق) مخالفة لضوابط وشروط الاستيراد”.

وأضاف ، أن “عملية الضبط تمّت من قسم التحريات ومكافحة التهريب في مديرية جمرك المنطقة الشمالية”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط 10 شاحنات تحمل موادَّ متنوعة مخالفة للضوابط) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط 10 شاحنات تحمل موادَّ متنوعة مخالفة للضوابط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).