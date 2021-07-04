هل سيتم فرض حظر شامل خلال عيد الاضحى؟ الصحة تجيب

2021/07/04 | 14:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشفت وزارة الصحة، اليوم الاحد، امكانية فرض حظر شامل للتجوال خلال عيد الاضحى المبارك.وقالت عضو الفريق الاعلامي في وزارة الصحة ربى فلاح ان “فرض حظر التجوال الشامل خلال عيد الاضحى المبارك من صلاحيات اللجنة العليا للسلامة والصحة باعتبارها هي المعنية بالامر وحسب مستجدات الموقف الوبائي اليومي”، مبينةً ان “معدلات الاصابات […]

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