2021/07/04 | 14:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توعد المتحدث باسم كتائب حزب الله في العراق القوات الامريكية في العراق بهجمات مباغته من قبل ما اسماه بمحور المقاومة، وقال ان القوات الامريكية ستتفاجأ بما تمتلكه المقاومة من امكانات و قدرات واسلحة.

و اكد المتحدث باسم الکتائب محمد محيي في مقابلة مع وكالة فارس الايرانية، ان المقاومة في العراق تستمد قوتها من محور المقاومة في المنطقة و ان مهمتها هي الاستعداد الدائم لمواجهة التهديدات عبر التسليح في مجال الاسلحة الرادعة كالصواريخ والطائرات المسيرة، يأتي ذلك في وقت نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أميركي تأكيده بأن الرئيس جو بايدن سيرد على أي هجوم ٍ للفصائل العراقية المدعومة إيرانيا في العراق بعد اتخاذ قرار اتباع سياسة عدم التسامح مع هجمات وكلاء إيران في العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كتائب حزب الله تتوعد القوات الامريكية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كتائب حزب الله تتوعد القوات الامريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).