عمليات البصرة تنفي تعرض المحطات الكهربائية لعمل تخريبي

2021/07/04 | 14:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت قيادة عمليات البصرة الأنباء المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرض المحطات الكهربائية في المحافظة إلى عمل تخريبي من قبل بعض الجهات المجهولة.

وأكدت عمليات البصرة عدم وجود أي عمل تخريبي ضمن قاطع عمليات البصرة في الجانب الخدمي للطاقة، بعد تداول وسائل إعلام محلية وعربية فيديو قديم يظهر قيام مجموعة مجهولة بتحطيم أجزاء من محطة كهربائية شمال البصرة.

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