2021/07/04 | 14:22 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عودة دفعة جديدة من الاسر النازحة من مخيمات شرق نينوى الى مناطقها) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عودة دفعة جديدة من الاسر النازحة من مخيمات شرق نينوى الى مناطقها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).