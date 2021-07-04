صالح يناقش مع علاوي المستجدات السياسية والأمنية والخدمية

2021/07/04 | 14:22 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الأحد ٤ تموز 2021، رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي.

وجرى، خلال اللقاء، بحث المستجدات السياسية والأمنية والخدمية في البلاد، حيث تم التأكيد على ضرورة حفظ أمن وسلامة المواطنين، وتوفير الخدمات والطاقة ومجابهة الأعمال التخريبية التي تتعرض لها خطوط إمدادات الكهرباء، ومواصلة الجهد الأمني لمجابهة الإرهاب.

وناقش اللقاء الانتخابات المقبلة، وأهمية دعم كافة الإجراءات الضرورية لإنجاحها، وضمان استقلالية ونزاهة العملية الانتخابية، وبما يسهم باستعادة ثقة المواطن وتمكينه من ممارسة حقه الدستوري بعيداً عن التزوير والتلاعب، وتأمين فرصة المشاركة الواسعة في الانتخابات.

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