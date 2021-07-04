2021/07/04 | 14:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الأحد، عودة 296 نازحاً من مخيمات محور الخازر شرقي الموصل، الى مناطق سكناهم الاصلية في محافظة نينوى.وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صالح وعلاوي يبحثان سبل مجابهة استهداف خطوط إمدادات الكهرباء المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح وعلاوي يبحثان سبل مجابهة استهداف خطوط إمدادات الكهرباء) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح وعلاوي يبحثان سبل مجابهة استهداف خطوط إمدادات الكهرباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).