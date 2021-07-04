عقب قرار التأجيل.. طلب نيابي لوزارة التربية يتعلق بمصير طلبة الصفوف المنتهية

2021/07/04 | 14:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاصكشف عضو لجنة التربية النيابية، صفاء الغانم، اليوم الأحد، عن تقديم طلب إلى وزارة التربية بشأن امتحانات طلبة الصفوف المنتهية.وقال الغانم، في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "لجنة التربية في البرلمان قدمت طلباً إلى وزارة التربية بإنهاء العام الدراسي الحالي للصف السادس الإعدادي والثالث المتوسط واعتبار درجة نصف السنة درجة نجاح".وأضاف، أن "وزارة التربية هي من تقرر وتحدد الآلية التي سيتم من خلالها إنهاء العام الدراسي".وتابع: "ننتظر الرد من وزارة التربية على الطلب الذي تم تقديمه من قبل لجنة التربية لتحديد مصير طلبة العراق لهذا العام".

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