صالح وعلاوي يناقشان الانتخابات المقبلة واهمية دعم الاجراءات الضرورية لانجاحها

2021/07/04 | 14:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغد/نينا/ ناقش رئيسا الجمهورية برهم صالح و ائتلاف الوطنية إياد علاوي، الانتخابات المقبلة، وأهمية دعم الاجراءات الضرورية لانجاحها.وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" جرى، خلال اللقاء، بحث المستجدات السياسية والأمنية والخدمية في البلاد، و تم التأكيد على ضرورة حفظ أمن وسلامة المواطنين، وتوفير الخدمات والطاقة ومجابهة الأعمال التخريبية التي تتعرض لها خطوط إمدادات الكهرباء، ومواصلة الجهد الأمني لمجابهة الإرهاب".واضافت:" ان اللقاء ناقش الانتخابات المقبلة، وأهمية دعم كافة الإجراءات الضرورية لإنجاحها، وضمان استقلالية ونزاهة العملية الانتخابية، بما يسهم باستعادة ثقة المواطن وتمكينه من ممارسة حقه الدستوري بعيداً عن التزوير والتلاعب، وتأمين فرصة المشاركة الواسعة في الانتخابات"./انتهى7

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