البنك الدولي يبحث آليات دعم مجمع الامل للامراض الانتقالية في النجف

2021/07/04 | 14:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/بحث ممثل البنك الدولي مع وزارة الصحة أليات تقديم الدعم لمجمع الامل للامراض الانتقالية في النجف ، خصوصاما يتعلق ببرامج مكافحة العدوى والسيطرة على التلوث ومكافحة فايروس كوفيد-19.واوضح الدكتور نبيل ابراهيم رئيس وفد البنك :" ان الزيارة تهدف للاطلاع وتقييم الاحتياجات والاولويات بشكل ميداني "، مؤكدا ان انطباعه الشخصي أن مجمع الأمل الخاص بعلاج مرضى كورونا في النجف الاشرف هو من المستشفيات الجيدة جدا./انتهى.

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