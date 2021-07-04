2021/07/04 | 14:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الكعبي: يجب إبعاد ملف النازحين والمهجرين عن التعاطي السياسي » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 14:25

واع/

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