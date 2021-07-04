وزارة التعليم: منح الجامعات صلاحية تقديم الامتحانات لمدة أسبوع

2021/07/04 | 14:44 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت وزارة التعليم العالي، اليوم الأحد، عن مصير امتحانات طلبة الجامعات للدراسات الأولية، فيما أشارت الى صلاحية الجامعات بتقديم الامتحانات لمدة أسبوع.وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر العبودي، في تصريح صحفي، إن “الوزارة لم تتخذ أيّ قرار بتأجيل امتحانات طلبة الجامعات الذي حدد يوم الـ 25 من الشهر الحالي”.وأضاف أن “التقويم الجامعي المعتمد حدد يوم 25 من تموز الحالي، كموعد امتحانات الدراسات الأولية في الجامعات العراقية ولغاية التاسع من آب المقبل”.وأشار الى أن “هناك صلاحية منحت للجامعات تتضمن تقديم موعد الامتحانات لمدة اسبوع حال اكتملت جميع وحداتها الدراسات بالتخصصات”.

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