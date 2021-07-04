عودة دفعة جديدة من الاسر النازحة طوعيا من مخيمات شرق نينوى الى مناطقها الاصلية

2021/07/04 | 14:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين عن عودة (

296 ) نازحا من مخيمات محور الخازر شرقي

الموصل الى مناطق سكناهم الاصلية في

محافظة نينوى ‏ ، ضمن خطة الطوارئ التي

تنظمها الوزارة لإعادة النازحين طوعا

لمناطقهم الا

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