التعليم تمنح الجامعات صلاحية تقديم الامتحانات لمدة أسبوع

2021/07/04 | 14:48 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت وزارة التعليم العالي، اليوم الأحد، عن مصير امتحانات طلبة الجامعات للدراسات الأولية، فيما أشارت الى صلاحية الجامعات بتقديم الامتحانات لمدة أسبوع.وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر العبودي، في تصريح صحفي، إن “الوزارة لم تتخذ أيّ قرار بتأجيل امتحانات طلبة الجامعات الذي حدد يوم الـ 25 من الشهر الحالي”.وأضاف أن “التقويم الجامعي […]

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