2021/07/04 | 14:52 - المصدر: عين العراق

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الأحد 4 يوليو 2021 | 02:41 مساءً

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نائبة عن البصرة : 1.3 مليار متر مربع ملوثة بالاشعاعات الحربية

دعت النائبة عن محافظة البصرة زهرة البجاري الأحد، الجهات المعنية بمعالجة الألغام والمخلفات الحربية الملوثة بالاشعاعات والتي تحيط بـ1.3 مليار متر مربع من اراضي البصرة.

وقالت البجاري، إن “هذه المخلفات حرمت ابناء البصرة من تخصيصات الاراضي السكنية وانشاء وتطوير المشاريع الخدمية”.

وأضافت أن “هذه المخلفات والتي تمدت على مساحة مليار و300 مليون متر مربع تسببت بتلوث بيئي وصحي”، مشيرة الى “وجود اعداد كبيرة من المخلفات الحربية القاتلة والتي تهدد حياة المواطنين”.

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