2021/07/04 | 15:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي: طلبت من الإيرانيين والأميركيين الإبتعاد عن تصفية حساباتهما بالعراق المركز الخبري الوطني.

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