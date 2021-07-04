وصول شحنة جديد من لقاح فايزر الى العراق

2021/07/04 | 15:03 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأحد، وصول وجبة جديدة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من شركة “فايزر”.وقالت الوزارة في بيان، إنه “تعلن الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية/كيماديا، عن وصول شحنة جديدة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة فايزر”.وأكدت الشركة، أنه “تم توزيع الصناديق على اسطول البرادات المخصص […]

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