الأعرجي يلتقي السفير الروسي في بغداد

2021/07/04 | 15:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

بحث مستشار الأمن القومي قاسم الاعرجي، الأحد، مع السفير الروسي الجديد ايلبروس كوتراشيف سبل تطوير العلاقات المشتركة بين بغداد وموسكو.

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وذكر المكتب الإعلامي لمستشارية الامن القومي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (4 تموز 2021)، إن " قاسم الأعرجي، استقبل اليوم السفير الروسي الجديد في بغداد، السيد ايلبروس كوتراشيف".

وبحسب البيان، "جرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين بغداد وموسكو وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين".

كما بحث الأعرجي، مع السفير الروسي "أهمية تمتين العلاقات بين العراق وروسيا، والتعاون في مجال تبادل المعلومات ومكافحة الإرهاب".

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