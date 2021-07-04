الأعرجي والسفير الروسي يبحثان العلاقات الثنائية والتعاون بمجال مكافحة الإرهاب

2021/07/04 | 15:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

بحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي والسفير الروسي الجديد في بغداد ايلبروس كوتراشيف، اليوم الاحد، العلاقات الثنائية والتعاون بمجال مكافحة الإرهاب.

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، استقبل بمكتبه اليوم، السفير الروسي الجديد في بغداد، ايلبروس كوتراشيف".

واضاف انه "جرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين بغداد وموسكو وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين"، مشيرا الى انه "تم بحث تمتين العلاقات بين العراق وروسيا، والتعاون في مجال تبادل المعلومات ومكافحة الإرهاب".

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