2021/07/04 | 15:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تكررت اليوم الأحد الاعتداءات التي

طالت منذ أيام عدة أبراج الطاقة في

العراق، وسط معاناة ملايين المواطنيين

من انقطاع مستمر للكهرباء لساعات طويلة

على مدار اليوم .

فقد أفاد مصدر أمني، بحسب ما نقلته

العرب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استهداف أبراج الطاقة في العراق.. تفجير آخر شرق الموصل) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استهداف أبراج الطاقة في العراق.. تفجير آخر شرق الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).