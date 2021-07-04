2021/07/04 | 15:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قـام قسم الحماية الاجتماعية للمرأة في

محافظة بابل التابع لهيئة الحماية

الاجتماعية في وزارة العمل باجراء

زيارة الى (10) اسر تسكن مناطق الطمر

الصحي بمنطقة الصياحية في قضاء

المحاويل يوم الاربعاء الموافق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيارة حكومية لاسر تسكن بمناطق الطمر الصحي وتعتاش على النفايات في بابل) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زيارة حكومية لاسر تسكن بمناطق الطمر الصحي وتعتاش على النفايات في بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).