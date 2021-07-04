2021/07/04 | 15:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني ينشر “المركز الخبري الوطني”، مؤشرات سوق العراق للأوراق المالية في تداولات اليوم الاحد.وبلغ عدد الشركات المدرجة اليوم، 103 شركات، اما عدد الشركات المتداولة فقد بلغ 28 شركة.فيما بلغ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالأرقام..



مؤشرات سوق العراق للاوراق المالية لليوم الاحد المركز الخبري الوطني.

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