موعد أوليّ جديد.. تأجيل امتحانات طلبة السادس الإعداديّ

2021/07/04 | 15:26 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت وزارة التربية، الأحد، تأجيل امتحانات طلبة السادس الإعدادي إلى موعد أوليّ جديد.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق في تصريح لوسائل إعلام من بينها "الترا عراق"، 4 تموز/يوليو، إنّ "قرارًا صدر بتأجيل الامتحانات إلى 21 آب/أغسطس، لمنح الطلبة فسحة لإكمال المناهج الدراسية".

وأضاف المتحدث، أنّ "القرار صدر إثر مناشدات من الطلبة"، موضحًا أنّ "الموعد الجديد هو موعد أوليّ"، داعيًا الطلبة إلى "استثمار التأجيل للاجتهاد وإكمال المناهج الدراسية".

وأشار فاروق، إلى "الصعوبات التي واجهت الطلبة خلال العام الدراسيّ".

وحددت الوزارة، في وقت سابق، 27 تموز/يوليو كموعد للامتحانات النهائية لصف السادس الإعدادي.

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