2021/07/04 | 15:31 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ظلت التجارة العالمية مكوناً هاماً من مكونات الاقتصاد على مدى العقود القليلة الماضية، فقد شكلت حوالي 43% من الناتج الإجمالي العالمي قبل جائحة فيروس كورنا (كوفيد- 19).بحسب تقرير وحدة الأبحاث في بنك قطر الوطني والذي تلقى "مباشر" نسخته، اليوم …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توقعات باعتدال النمو القوي في التجارة العالمية خلال الأرباع القادمة) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توقعات باعتدال النمو القوي في التجارة العالمية خلال الأرباع القادمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).