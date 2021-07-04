عودة عوائل نازحة من نينوى

2021/07/04 | 15:35 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين عن عودة ( 296 ) نازحا من مخيمات محور الخازر شرقي الموصل الى مناطق سكناهم الاصلية في محافظة نينوى ‏ ، ضمن خطة الطوارئ التي تنظمها الوزارة لإعادة النازحين طوعا لمناطقهم الاصلية و اغلاق ملف النزوح .

وذكرت الوزارة في بيان، تلقى PUKmedia نسخة منه: انه " بتوجية من قبل وزيرة الهجرة و المهجرين السيدة ايفان فائق جابرو ، تم أعادة دفعة جديدة من النازحين بنحو (296 ) نازحا من مخيمات محور الخازر(60 كم شرق الموصل) الى مناطقهم في (حي الميثاق، حي القدس، بادوش، النهروان، زمار، الحضر، حي الزهراء، الانصار وادي حجر، قرية البوي، قرية ام حجرة، القدس والحميدات ) التابعة لمحافظة نينوى ".

واضاف البيان: أن " عودة الاسر النازحة جاءت بعد اتمام التدقيق الامني لهم بالتنسيق مع القوات الامنية و الحكومات المحلية و تم أيصالهم الى مناطق سكناهم الاصلية مع كافة امتعتهم ".

PUKmedia عن اعلام الوزارة

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