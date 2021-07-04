وول ستريت جورنال: نصف ضحايا ’دلتا’ في بريطانيا تلقوا جرعتين من اللقاحات!

2021/07/04 | 15:36 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن ما يقرب من نصف وفيات فثيروس كورونا الأخيرة في بريطانيا، هم من الأشخاص الذين تم تطعيمهم بلقاحات مضادة للفيروس.

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وأظهرت بيانات السلطات الصحية في إنجلترا وفق الصحيفة، أنه "كان هناك 117 حالة وفاة من بين 92000 إصابة بمتحور دلتا تم تسجيلها حتى 21 يونيو، 50 منها أي 46% تلقوا جرعتين من لقاح كورونا".

ولفتت الصحيفة إلى أن "المملكة المتحدة هي أرض اختبار لكيفية تأقلم اللقاحات، حيث يتسابق متحور دلتا في جميع أنحاء البلاد، إذ أنه بحلول منتصف يونيو الماضي، كانت 97 % من الإصابات عبارة عن عدوى دلتا".

وبحسب الصحيفة، فقد أدى انتشار "دلتا" إلى قيام حكومة المملكة المتحدة بتأجيل إنهاء قيود كورونا لمدة شهر حتى 19 يوليو الجاري، لكن الوزراء في الحكومة واثقون بشكل متزايد من أن إنهاء الإغلاق سيحدث كما هو مخطط له لأن التطعيمات قد كسرت سلسلة العدوى.

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