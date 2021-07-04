مصر.. تأجيل الحكم في قضية

2021/07/04 | 15:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت المحكمة الاقتصادية المصرية في مدينة الاسماعيلية، الأحد، تأجيل البت في الدعوى القضائية المقامة من قبل هيئة قناة السويس، لتثبيت الحجز التحفظي الموقع على سفينة الحاويات البنمية "إيفرغفين" التى جنحت داخل قناة السويس فى 23 مارس الماضي.

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