برهم صالح واياد علاوي يؤكدان ضرورة مجابهة حملة تخريب شبكة الكهرباء

2021/07/04 | 15:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي ضرورة حفظ أمن وسلامة المواطنين وتوفير الخدمات والطاقة ومجابهة الأعمال التخريبية التي تتعرض لها خطوط إمدادات الكهرباء.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الطرفين حيث جرى البحث في المستجدات السياسية والأمنية والخدمية في البلاد إضافة الى ملف الانتخابات المقبلة، وأهمية دعم جميع الإجراءات الضرورية لإنجاحها وضمان استقلالية ونزاهة العملية الانتخابية، بهدف استعادة ثقة المواطن وتمكينه من ممارسة حقه الدستوري بعيداً عن التزوير والتلاعب، وتأمين فرصة المشاركة الواسعة في الانتخابات.

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